Congresso do Peru suspende Kenji Fujimori para investigação

O Congresso do Peru aprovou nesta quarta-feira a suspensão do deputado Kenji Fujimori, para que seja investigado pela procuradoria por suspeita de corrupção e tráfico de influência.

Por falta de quórum, o pedido de destituição de Kenji, realizado por sua irmã e também legisladora, Keiko Fujimori, não foi à votação.

Após 11 horas de debate, 61 legisladores aprovaram a suspensão do filho mais novo do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000).

O afastamento faz parte de uma guerra entre os herdeiros do ex-presidente pelo controle do fujimorismo, principal força política no Peru.

O cisma no fujimorismo, apesar dos apelos do patriarca do clã, pode levar os dois irmãos a se enfrentarem nas eleições presidenciais de 2021, algo inédito no Peru.

Kenji é acusado de tentar comprar votos para impedir a destituição do então presidente Pedro Pablo Kuczynski, que renunciou em março passado.

