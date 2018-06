Brasil e Argentina anunciam consulado itinerante conjunto para a Copa

Brasil e Argentina criarão um consulado comum temporário na cidade russa de São Petersburgo, para atender aos cidadãos de ambos países que estarão lá durante a Copa do Mundo. As seleções dos dois países farão jogos da primeira fase na antiga capital do império russo. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (7) pelo Ministério de Relações Exteriores argentino.

Pela manhã, em Brasília, durante lançamento de um guia para torcedores brasileiros, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, disse que a parceria é mais um fruto das colaborações entre os dois países. “Colaboramos em tantos campos que a amizade com eles já faz parte de nosso patrimônio”, disse o ministro.

Brasil e Argentina esperam ter uma grande presença de torcedores nos jogos da Rússia: entre 30 mil e 35 mil argentinos e 60 mil brasileiros. Um acordo de cooperação consular, assinado por ambos os governos em 2017, permite que juntem esforços e recursos para atender aos seus cidadãos.

O consulado itinerante conjunto funcionará no Novotel Saint Petersburg Centre e servirá para “ajudar e orientar nossos compatriotas, em uma situação de emergência ou de saúde, e para todas as gestões necessárias”, disse o chanceler argentino, Jorge Faurie, em entrevista coletiva que contou com a presença do embaixador do Brasil na Argentina, Sergio Danese.

Também participaram da entrevista coletiva, o embaixador russo Viktor Koronelli, e o diretor de Assuntos Consulares do Ministério das Relações Exteriores da Argentina, Luis María Sobrón.

Na primeira fase da Copa da Rússia, a seleção brasileira jogará em Rostov do Don, São Petersburgo e Moscou. Já a argentina deverá enfrentar adversários também em Moscou e São Petersburgo, além de Nizhny Novgorod.