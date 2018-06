O gigante do varejo on-line Amazon transmitirá ao vivo 20 partidas por temporada do Campeonato da Inglaterra de futebol de primeira divisão, a partir do campanha 2019-2020 - anunciou a Premier League nesta quinta-feira (7), confirmando as ambições da companhia americana de entrar no ramo.

Os jogos estarão disponíveis para os assinantes britânicos do Amazon Prime, o serviço de vídeo on-line da empresa americana.

pau/eg/gv/tt