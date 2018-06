Aletta se converte no primeiro furacão do Pacífico da temporada 2018

A tempestade Aletta, em frente ao sul do México, se converteu nesta quinta-feira (7) no primeiro furacão do leste do Pacífico da temporada 2018, embora não represente uma ameaça para a costa, informaram meteorologistas americanos.

Aletta, que se formou na quarta-feira como tempestade tropical, se tornou um furacão de categoria 1, em uma escala de 5, quando alcançou nesta quinta ventos máximos firmes de 120 km/h, informou o Centro Nacional de Furacões, com sede em Miami.

Seus ventos sopram mar adentro, 730 quilômetros a sudoeste de Manzanillo, cidade portuária no estado mexicano de Colima, e seu olho se desloca para o noroeste a 9 km/h.

Espera-se que ganhe força nos próximos dois dias até que enfraqueça, no sábado.

Os ventos de furacão se estendem a 35 km do olho de Aletta e os ventos de tempestade tropical alcançam 150 km.

As autoridades não emitiram alertas nem advertências em terra firme.

