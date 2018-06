Advogado de Trump diz que Kim "implorou" por encontro com presidente dos EUA

Advogado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Rudy Giuliani afirmou que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pediu "com as mãos unidas e os joelhos dobrados" para que ocorresse a reunião bilateral entre os líderes, após Trump chegar a cancelá-la. Giuliani aconselhou abordagem similar para as negociações do governo americano com autoridades palestinas sobre o processo de paz no Oriente Médio.

Durante conferência em Israel, Giuliani disse que Trump cancelou o encontro porque autoridades da Coreia do Norte insultaram autoridades dos EUA. Para o advogado, com a postura de Trump, Kim recuou e "implorou" pela reunião, o que era justamente o objetivo americano. Fonte: Dow Jones Newswires.