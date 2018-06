Acidente de avião deixa dez mortos no Quênia

Os dez passageiros do avião desaparecido dos radares na terça-feira (5), no Quênia, morreram no acidente - anunciaram o CEO da empresa Fly-Sax e o Ministério dos Transportes, acrescentando que os destroços foram recuperados nesta quinta (7) de manhã ao norte de Nairóbi.

"Infelizmente, de acordo com as informações de que dispomos, não há sobreviventes", declarou à imprensa o secretário de Estado encarregado dos Transportes, Paul Maringa.

