Wall Street abre em alta, otimista com comércio exterior

Wall Street abriu em alta nesta quarta-feira (6), estimulada pelo retrocesso do déficit comercial americano em um contexto em que a cada dia se complicam as relações dos EUA com seus sócios: o Dow Jones ganhou 0,32%, e o Nasdaq, 0,20%.

Na véspera, a Bolsa de Nova York fechou indefinida. O Nasdaq bateu um novo recorde, devido a um forte avanço dos valores tecnológicos, o qual foi amenizado pela persistência dos temores sobre as relações comerciais americanas: o Nasdaq subiu 0,41%, e o Dow Jones perdeu 0,06%.