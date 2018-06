"Spiderman Francês" é detido quando tentava escalar prédio de 555 m em Seul

O alpinista Alain Robert, apelidado de "Spiderman Francês", foi detido em Seul nesta quarta-feira quando tentava escalar sem cordas o Lotte World Tower, o quinto maior arranha-céu do mundo, com 555 metros de altura e 123 andares.

Alain Robert, de 55 anos, foi preso quando estava no 75º andar por agentes de segurança, que o obrigaram a entrar em uma cabine suspensa e o transportaram para o telhado do prédio.

"Eu havia escalado cerca de 75 andares e brincado um pouco de gato e o rato" com os guardas, que o seguiam pela escalada de dentro do prédio, disse Robert à AFP.

A escalada foi uma homenagem ao processo de paz que está ocorrendo na península coreana, explicou Robert.

"Finalmente decidi desistir", indicou ele, antes de ser transferido para uma delegacia de Seul.

"Eles podem me impor uma multa pesada, mas fiz isso pensando no que está acontecendo agora entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte", disse Robert. "É a minha maneira de agradecer Kim Jong Un e Moon Jae-in", ressaltou o homem-aranha francês, referindo-se ao líder norte-coreano e ao presidente sul-coreano.

Por sua parte, o porta-voz do edifício afirmou que a atitude de Robert era "lamentável".

"Ele estava subindo sem permissão, é perigoso", declarou You In-sik para justificar a intervenção dos serviços de segurança.

Alain Robert, que escala com as mãos e sem material de qualquer espécie, está no Livro Guinness com mais de cem grandes arranha-céus escalados.

