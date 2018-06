Pedro Sánchez nomeia governo pró-europeu e majoritariamente feminino na Espanha

O socialista espanhol Pedro Sánchez apresentou nesta quarta-feira um novo governo pró-europeu e majoritariamente feminino, com onze mulheres e seis homens.

Depois de chegar à chefia do governo na sexta-feira em razão da queda do conservador Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, de 46 anos e sem experiência no poder, nomeou figuras pró-europeias, como o ex-presidente do Parlamento Europeu Josep Borrell para Assuntos Exteriores e a diretora orçamentária da UE Nadia Calviño para a Economia. Ele também nomeou o primeiro astronauta espanhol Pedro Duque para a pasta de Ciência.

