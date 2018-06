Uma forte explosão sacudiu o bairro xiita de Sadr City, no leste de Bagdá, causando mortos e feridos na noite desta quarta-feira (6), indicaram fontes dos serviços de segurança.

A explosão, que ocorreu perto da mesquita xiita onde este braço do islã relembra a morte do imã Ali, genro do profeta Maomé, deixou mortos e feridos, segundo fontes médicas e de segurança.

sf-ar/sbh/hj/eg/mvv