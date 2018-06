Forte explosão em Sadr City, Iraque, deixa mortos e feridos

Uma forte explosão sacudiu o bairro xiita de Sadr City, no leste de Bagdá, causando mortos e feridos na noite desta quarta-feira (6), indicaram fontes dos serviços de segurança.

A explosão, que ocorreu perto da mesquita xiita onde este braço do islã relembra a morte do imã Ali, genro do profeta Maomé, deixou mortos e feridos, segundo fontes médicas e de segurança.

"Um depósito de armas explodiu em Sadr City, e as forças de segurança iniciaram uma investigação para determinar as causas", indicou, em um comunicado, o Comando de Operações iraquiano.

"Estas armas pesadas pertencem a um grupo armado e estavam depositadas em uma casa", disse à AFP, sob a condição de ter a identidade preservada, um alto funcionário da Polícia. "Havia granadas RPG, obuses e outros projéteis", informou.

Testemunhas falaram de casas parcialmente destruídas e importantes danos materiais.

Sadr City é reduto do líder xiita Moqtada Sadr, ex-chefe da milícia que se tornou líder anticorrupção e surpreendeu ao ocupar o primeiro lugar nas legislativas de 12 de maio.

