Folha de jornal descoberta sob quadro de Picasso

Um grupo de pesquisadores descobriu, com o uso de equipamentos de infravermelho, uma folha de jornal sob a superfície do quadro de Picasso "Maternidade Junto ao Mar".

"Para verificar que a imagem era nítida, dirigimos a câmera para o rosto da mãe e, para minha grande surpresa, descobrimos um texto de jornal", afirmou John Delaney, pesquisador da National Gallery of Art em Washington, em um comunicado.

Delaney realizou o estudo em parceria com Keiko Imai, funcionária do museu Pola em Hakone (oeste de Tóquio), onde se encontra a obra do período azul de Picasso e que a partir de setembro será exposta no Museu de Orsay em Paris.

Para identificar a origem do jornal, Keiko Imai fez uma pesquisa nos arquivos do "Le Journal", uma publicação francesa de literatura, artes e política que Pablo Picasso (1881-1973) tinha o hábito de ler.

A especialista localizou um exemplar 18 de janeiro de 1902 que corresponde exatamente aos textos, que menciona debates no Parlamento britânico e a criação de um salão de pinturas e esculturas.

A descoberta dos artigos demonstra que o quadro foi pintado após esta data em Barcelona, para onde Picasso se mudou em janeiro do mesmo ano procedente da capital francesa.

A razão da presença da folha de jornal no quadro não foi determinada, mas talvez Picasso a tenha utilizado para cobrir camadas anteriores e pintar uma nova, de acordo com o comunicado.

A tecnologia de infravermelho também permitiu aos pesquisadores obter imagens mais precisas de uma composição anterior debaixo da atual, donde se vê uma mulher sentada com um copo de absinto.

mis-ric-anb/kap/phv/pc/zm/fp