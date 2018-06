Explosão deixa 11 mortos em mina na China

Onze pessoas morreram, nove ficaram feridas e duas estão desaparecidas após a explosão em uma mina de ferro nesta terça-feira na província de Liaoning, no nordeste da China.

O incidente ocorreu em uma mina explorada pelo China National Coal Group, segundo o canal local CCTV.

Um grupo de 23 mineiros que ficou algumas horas preso no fundo da mina foi resgatado com sucesso pelos socorristas, revelou a agência de notícias Nova China.

As equipes de resgate - coordenadas pela prefeitura de Benxi e o ministério de situações de emergência - seguem a procura de dois desaparecidos.

Os feridos - cinco em estado grave - estão em um hospital da região.

Os mineiros estavam descendo explosivos em um poço da mina quando ocorreu a explosão, por volta das 16H00 local (05H00 Brasília), segundo a Nova China.

A China apresenta muitos problemas com suas minas. Em maio de 2017, 18 trabalhadores em uma mina de carvão do centro do país morreram em uma explosão de gás.