Explosão de fogos de artifício faz sete mortos no México

Sete pessoas morreram nesta quarta-feira em uma grande explosão de fogos de artifício no centro do México, informou o governo regional.

A explosão ocorreu no pátio de uma casa no município de Tultepec, Estado do México, uma comunidade composta principalmente de artesãos pirotécnicos. Causou danos a vinte casas e cerca de 12 carros.

"Até o momento, sete pessoas morreram e oito continuam recebendo cuidados médicos", relatou o governo do Estado do México, em um comunicado.

Mais cedo, as autoridades haviam indicado que uma mulher de 69 anos, um homem de 22 anos e uma pessoa não identificada morreram na casa "supostamente utilizada como armazém de artigos de pirotecnia", enquanto outras duas pessoas morreram no hospital.

Agentes das forças de segurança estabeleceram um perímetro de segurança no local da explosão.

São comuns em Tultepec as explosões em locais de produção e armazenamento de fogos de artifício. O caso mais dramático ocorreu em 20 de dezembro de 2016, quando uma explosão no principal mercado pirotécnico deixou um saldo de 42 mortos.

