EUA: perseguição insólita a veículo blindado em via expressa

Os motoristas que estavam em uma via expressa da Virginia, nordeste dos Estados Unidos, assistiram na terça-feira incrédulos a perseguição de um veículo blindado de transporte de tropas por uma viatura da polícia, em uma cena digna do jogo Theft Auto.

O veículo de transporte de tropas havia sido roubado por um soldado. O blindado circulava a 65 km/h - o máximo para este tipo de veículo.

Sem a possibilidade de deter o blindado com tiros nos pneus, como aconteceria com um veículo clássico, a polícia se viu obrigada a perseguir o mesmo até a rendição do soldado.

O blindado, que não tinha armamento, foi roubado de uma base da Guarda Nacional da Virginia e percorreu as principais avenidas que levam à capital do estado, Richmond.

