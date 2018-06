China propõe comprar US$ 70 bilhões adicionais de bens americanos

A China propôs comprar quase 70 bilhões de dólares adicionais de bens americanos se a administração de Donald Trump abandonar a sua ameaça de impor tarifas sobre 50 bilhões de dólares de produtos chineses, confirmou um funcionário do governo americano nesta quarta-feira (6).

A proposta foi feita durante a terceira rodada de negociações no último fim de semana em Pequim entre funcionários chineses de alto escalão - liderados por Liu He, assessor econômico do presidente Xi Jinping - e uma delegação americana comandada pelo secretário de Comércio, Wilbur Ross, revelou o Wall Street Journal na terça-feira.

As compras adicionais incluem soja, gás natural, petróleo bruto e carvão, confirmou nesta quarta um funcionário da administração Trump à AFP.

"Nenhum acordo final foi assinado por ambas as partes. Não temos mais informação por enquanto", disse um porta-voz do Departamento de Comércio.

Em 2017, as exportações de mercadoria americana para a China representaram 130,136 bilhões de dólares, de acordo com estatísticas do Departamento de Comércio. Outros 70 bilhões representariam um salto de mais de 53,8%.

O déficit comercial dos Estados Unidos somente para bens foi de mais de 375 bilhões de dólares em 2017. A Casa Branca exige que Pequim o reduza em 200 bilhões, mas até agora a China se negou.

