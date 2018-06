Chanceler de Singapura visitará Coreia do Norte

O ministro das Relações Exteriores de Singapura, Vivian Balakrishnan, fará uma visita de dois dias à Coreia do Norte esta semana, no âmbito dos preparativos para a cúpula nesta cidade-estado entre Donald Trump e Kim Jong-un.

De acordo com o comunicado divulgado pela pasta, o ministro visitará Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, na quinta e na sexta-feiras a convite do ministro norte-coreano das Relações Exteriores, Ri Yong-ho.

