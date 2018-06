AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2018 ATÉ QUARTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2018

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2018

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente americano, Donald Trump, recebe o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, na Casa Branca, para preparar a cúpula entre Estados Unidos e a Coreia do Norte. - (to 8)

MANÁGUA (Nicarágua) - Protestos na Nicarágua em clima de descontentamento geral contra presidente Daniel Ortega - (to Julho 1)

(+) OTTAWA (Canadá) - O presidente francês. Emmanuel Macron, e o premiê canadense, Justin Trudeau, concedem coletiva de imprensa conjunta antes da cúpula do G7 - 0400

RIO DE JANEIRO (Brasil) - 4ª rodada de licitações petroleiras no pré-sal - 0900

Europa

(+) MADRI (Espanha) - Novo gabinete da Espanha toma posse na presença do rei Felipe VI - 0500

VIENA (Áustria) - Conselho de governadores da AIEA se reúne em meio a incertezas sobre o futuro do acordo nuclear com o Irã. O diretor-geral da agência, Yukiva Amano, prevê dirigir-se a seus membros. - (to 8)

LONDRES (Reino Unido) - Suprema Corte britânica decide sobre legalidade da lei antiaborto da Irlanda do Norte - 0545

ESTOCOLMO (Suécia) - Anúncio do veredicto do julgamento de um uzbeque acusado de ter matado cinco pessoas, atropelando-as com seu caminhão em abril de 2017 no centro de Estocolmo. - 0800

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de dois dias dos ministros da Defesa da Otan - 0700 (to 8)

Oriente Médio e África do Norte

(+) BAGDÁ (Iraque) - Eleições legislativas no Iraque - (to Junho 11)

Ásia-Pacífico

TAIPÉ (Taiwan) - Computex, maior feira asiática de novas tecnologias (até o dia 9 de junho) - (to 9)

TÓQUIO (Japão) - Feira do brinquedo de Tóquio - (to 10)

África

(+) LOMÉ (Togo) - ONG Handicap International inaugura centro de impressão de próteses em 3D - 1100 (to 8)

Esportes

PARIS (França) - Torneio de tênis de Roland Garros - (to Junho 10)

(+) MADRI (Espanha) - Madri sedia Mundial de Futebol para cegos - 1300 (to 17)

SEXTA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 2018

América

LA MALBAIE (Canadá) - Cúpula do G7 no Canadá - (to 10)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação (maio) - 0900

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Assembleia Geral da ONU elege cinco futuros membros não permanentes ao Conselho de Segurança da ONU - 1100

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Marina Silva, candidata ambientalista às eleições de outubro, encontra a imprensa estrangeira - 1400

Oriente Médio e África do Norte

(+) TEERÃ (Irã) - Irã celebra o dia de Al Quds ("Jerusalém"), um dia de manifestação contra Israel em um momento de escalada das tensões - 0930

MAROUN ER RAS (Líbano) - O movimento xiita libanês Hezbollah comemora o "dia mundial de Al Quds", perto da fronteira com Israel -

TEL AVIV (Israel) - Parada do Orgulho Gay em Tel Aviv -

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - O presidente russo, Vladimir Putin, se reúne com seu contraparte chinês, Xi Jinping - (to 8)

Esportes

NYON (Suíça) - Reunião da UEFA sobre o fair play financeiro - 1200

SÁBADO, 9 DE JUNHO DE 2018

América

LA MALBAIE (Canadá) - Último dia da cúpula do G7. Sessão de trabalho conjunta pela manhã será seguida de um almoço e da coletiva dos líderes do bloco. - (to 10)

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Semana da Moda masculina de Londres com as coleções da temporada primavera/verão 2019. - (to 12)

Esportes

PARIS (França) - Final feminina do torneio de tênis de Roland Garros - (to 10)

DOMINGO, 10 DE JUNHO DE 2018

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Entrega dos prêmios Tony aos melhores do teatro nos Estados Unidos. - 1900

Europa

LONDRES (Reino Unido) - O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, da Inglaterra, completa 97 anos - (to 11)

ROMA (Itália) - Primeiro turno das eleições locais parciais na Itália - (to 11)

Esportes

PARIS (França) - Final individual masculina do torneio de tênis de Roland Garros - (to 11)

MONTREAL (Canadá) - Auto - F1 - Temporada 2018 de Fórmula 1 - Grande Prêmio do Canadá 2018 - 1510

SEGUNDA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2018

Europa

HANÔVER (Alemanha) - Feira de novas tecnologias da informação e comunicação CeBIT - (to 16)

(+) BERLIM (Alemanha) - Reunião de ministros das Relações Exteriores de França, Alemanha, Ucrânia e Rússia sobre o conflito na Ucrânia - (to 12)

Ásia-Pacífico

SINGAPURA (Cingapura) - Cúpula histórica entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un - 2200

TERÇA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2018

América

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Salão Mundial de videogames Electronic Entertainment Expo, conhecido como E3 - (to 15)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Agrícola - 0800

WASHINGTON (Estados Unidos) - Justiça divulga decisão em julgamento antitruste da AT&T/Time Warner - 1600 (to 13)

Europa

VARSÓVIA (Polónia) - Inauguração do Museu da Vodca - (to 13)

EDIMBURGO (Reino Unido) - A mais alta instância jurídica da Escócia examina o recurso de um grupo de deputados que consideram possível anular a ativação do Artigo 50 do Tratado de Lisboa, que desencadeou o Brexit - (to 13)

QUARTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2018

América

(+) MÉRIDA (México) - Candidatos presidenciais do México participam de terceiro e último debate com vistas às presidenciais de 1º de julho - 0000

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Histórica votação na Câmara dos Deputados da Argentina sobre legalização do aborto. Se for aprovada, seguirá para o Senado. - 1430

Europa

(+) CRACÓVIA (Polónia) - Robô humanoide Sophia é apresentado no fórum de economia digital Impact 18 - (to 15)

(+) PARIS (França) - O ex-líder da extrema direita Jean-Marie Le Pen responde na justiça a acusações de incitação ao ódio após relacionar homossexualismo e pedofilia. - 0830

Ásia-Pacífico

(+) XANGAI (China) - Feira asiática de indústria eletrônica - 0000 (to 15)

Esportes

(+) MOSCOU (Rússia) - FIFA anuncia sede do Mundial de futebol de 2026, disputada por Marrocos e por EUA-México-Canadá em conjunto - 0400