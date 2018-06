Vulcão Kilauea segue destruindo casas no Havaí

A lava do vulcão Kilauea destruiu mais de 100 casas nesta terça-feira no Havaí, incluindo uma propriedade do prefeito local, informaram as autoridades.

"Perdemos centenas de casas em Kapoho Beach Lots e Vacationland durante a madrugada" de terça-feira, disse à AFP a porta-voz do condado do Havaí Janet Snyder. "Não temos números exatos, um cálculo extraoficial é de 117, além das 42 estimadas desde a tarde de segunda-feira".

Snyder revelou que uma casa do prefeito Harry Kim na Grande Ilha do Havaí "foi consumida pela lava".

O Observatório havaiano de vulcões relatou "vigorosas erupções de lava" e que a fissura 8 - uma das 24 ativas - está "produzindo rios de lava que estão inundado" estas duas zonas de veraneio.

O Kilauea - o vulcão mais ativo do mundo - entrou em erupção no dia 3 de maio, obrigando a evacuação de mais de 2.500 pessoas.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), uma área de 20 km2 foi coberta por lava, que pode fluir a uma velocidade de 0,16 m/s.

Boa parte do fluxo de lava termina no mar, criando um fenômeno chamado "laze", palavra em inglês formada por "lava" e "haze" (névoa), que produz uma mistura irritante de ácido clorídrico (HCl), vapor e pequenas partículas de vidro vulcânico.

Os cientistas acreditam que a atividade vulcânica pode antecipar uma erupção maior, como a que ocorreu em meados da década de 1920.