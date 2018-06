Vice-presidente dos EUA visita Brasil em junho

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, anunciou nesta segunda-feira que no final de junho realizará sua terceira viagem à América do Sul, para visitar Brasil e Equador.

"É um prazer poder anunciar que, por determinação do presidente (Donald Trump), no final do mês voltarei à América do Sul para minha terceira visita à região em menos de um ano. Viajarei ao Brasil e ao Equador", disse Pence durante recepção na Casa Branca.

Na recepção, oferecida por ocasião da Assembleia Anual da Organização dos Estados Americanos (OEA), Pence informou que em sua viagem destacará as "oportunidades para uma maior segurança e relações econômicas, e para chamar a atenção sobre o colapso da tirania e a crise humanitária na Venezuela".