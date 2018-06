Turista é criticado por foto em Pompeia, na Itália

Um turista francês publicou uma foto nas redes sociais sentado em uma coluna de Pompeia, cidade devastada pelo vulcão Vesúvio no ano de 79, e foi duramente criticado.

Vincenzo Marasco, do Centro de Estudos Históricos Nicolò D'Alagno, foi quem denunciou a imagem. Ele é responsável por um grupo nas redes sociais sobre a história de Pompeia. "Nunca abaixar a guarda contra a imbecilidade", escreveu Marasco no Facebook, com a foto do francês. "O nosso patrimônio cultural é preservado incondicionalmente", acrescentou.

A postagem de "Nils Travels" repercutiu em diversos jornais italianos, e o turista pediu desculpas, mas lembrou que existem diversas outras imagens parecidas pela internet.

O episódio lembra outro ocorrido no Palazzo Reale, em Nápoles, quando diversas pessoas tiraram fotografias em um trono e pisaram de salto alto nos tapetes do palácio, durante um evento beneficente.