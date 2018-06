Sobe para 69 número de mortos na Guatemala por erupção de vulcão

O Instituto de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia da Guatemala alertou que a situação no país tende a se agravar em decorrência da previsão de chuva na região onde o Vulcão de Fogo entrou em erupção. O último balanço registrou 69 mortos em conseqüência da erupção do último dia 3.

Porém, a energia do vulcão tem diminuído nas últimas horas, segundo especialistas. "É evidente que a energia do Vulcão de Fogo diminuiu e continuará assim”, afirmou o diretor do instituto, Eddy Sánchez.

Os bombeiros intensificarão nesta terça-feira (5) as buscas por vítimas na área atingida pelo vulcão. De acordo com as autoridades, a última erupção foi a mais forte registrada recentemente. Há forte fluxos piroclásticos (gases vulcânicos) e densas colunas de cinza e correntes de lavas na região.

Pelo menos 1,7 milhão de pessoas foram afetadas pela erupção. A Organização dos Estados Americanos (OEA) aprovou moção de apoio à Guatemala, o Brasil emitiu nota de solidariedade e a Organização das Nações Unidas (ONU) também se manifestou.