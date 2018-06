Mark Rutte, primeiro-ministro holandês, protagonizou cena inusitada. Ao chegar ao Parlamento, derrubou seu copo de café no chão.

"Bom samaritano", Rutte pediu um rodo para as pessoas da limpeza e resolveu sua própria lambança. Após ter completado o serviço, o primeiro-ministro recebeu elogios da equipe.

Assista ao vídeo do premiê Mark Rutte limpando o café que derrubou no chão no Parlamento holandês abaixo: