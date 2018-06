ONU pede ao governo dos Estados Unidos que não separe crianças imigrantes de seus pais

A Organização das Nações Unidas (ONU) pediu ao governo dos Estados Unidos que interrompa de modo imediato a polêmica prática de separar as crianças imigrantes da América Central de seus pais, que são detidos depois as famílias atravessam a fronteira ilegalmente a partir do México.

"Estados Unidos têm que terminar imediatamente com esta prática", afirmou a porta-voz do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, Ravina Shamdasani, em uma entrevista coletiva.

Ela disse que separar famílias e deter menores de idade representa uma "violação grave dos direitos da criança".

