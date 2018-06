Estado Islâmico mata 45 combatentes pró-regime na Síria

Quarenta e cinco combatentes pró-regime morreram desde domingo no leste da Síria em combates que prosseguem contra os integrantes do grupo Estado Islâmico (EI), anunciou nesta terça-feira o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

O EI lançou no domingo uma ofensiva contra localidades em poder do regime e seus aliados no vale do Eufrates e assumiu o controle de quatro povoados situado no eixo viário que une as cidades de Bukamal e Deir Ezzor.

