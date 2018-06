Estado britânico vende 7,7% do RBS por £ 2,5 bilhões

O Estado britânico anunciou nesta terça-feira a venda de 7,7% do capital do Royal Bank of Scotland (RBS) por 2,5 bilhões de libras (quase 3,3 bilhões de dólares) ao fim de uma operação que reativa a privatização do banco, nacionalizado durante a crise financeira de 2008.

A UK Government Investments Limited, que administra as participações do Estado, informou a venda em um comunicado. Agora o Estado possui 62,4% do capital do RBS.

No início de maio, o RBS, que escapou da falência graças à ação do Estado em 2008, anunciou que foi multado em 4,9 bilhões de dólares por seu papel na crise das hipotecas "subprime".

Com sede em Edimburgo, o banco foi objeto do resgate financeiro mais caro da história para evitar a falência.

