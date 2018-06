Direitista Iván Duque lidera pesquisas para segundo turno na Colômbia

O direitista Iván Duque, afilhado político do ex-presidente Álvaro Uribe, lidera as pesquisas a uma semana e meia do segundo turno que definirá o próximo presidente da Colômbia.

Duque, de 41 anos e do Partido Centro Democrático, tem 52% das intenções de voto para as eleições de 17 de junho, segundo uma pesquisa realizada pela empresa Yanhaas para vários meios de comunicação publicada nesta terça-feira (5).

O ex-guerrilheiro e ex-prefeito de Bogotá Gustavo petro, de 58 anos, obteve 34% do apoio, enquanto 14% dos pesquisados se inclina por votar em branco.

A pesquisa entrevistou entre 31 de maio e 4 de junho a 1.251 pessoas em 60 municípios do país, com uma margem de erro de 3,2%.

Em outra pesquisa publicada na semana passada pelo Centro Nacional de Consultoria para o noticiário CM&, Duque recebia 55% de apoio, Petro 35% e 10% dos entrevistados escolheu o voto em branco, que no segundo turno tem somente valor simbólico.

Duque e Petro, ambos opositores ao presidente Juan Manuel Santos, protagonizam uma das campanhas mais polarizadas e antagônicas na Colômbia.

O candidato da direita liderou as votações do primeiro turno, realizado em 27 de maio, com 39,1% dos votos, enquanto o esquerdista obteve 25%.