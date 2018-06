Canadá 'não descarta' acordo comercial separado com EUA: oficial

O Canadá não descarta negociar um acordo de livre-comércio separado com os Estados Unidos no lugar do Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês), disse uma forte oficial do governo à AFP nesta terça-feira (5).

"O Canadá não descarta assinar um pacto comercial bilateral separado com os Estados Unidos, mas agora ainda estamos focados em negociar um Nafta com sucesso", disse.

Ele destacou que Trump tinha sugerido essa ideia de acordos bilaterais no ano passado, quando o primeiro-ministro Justin Trudeau o visitou na Casa Branca.

