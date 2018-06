Brasileiro é eleito para Comissão Jurídica Interamericana da OEA

O professor George Rodrigo Bandeira Galindo foi eleito nesta terça-feira (5) integrante da Comissão Jurídica Interamericana durante a 48ª Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), que está sendo realizada em Washington. O brasileiro terá mandato de 2019 a 2022. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores elogiou a escolha de Galindo. “O governo brasileiro celebra a eleição do professor George Rodrigo Bandeira Galindo como membro da Comissão Jurídica Interamericana”, diz a nota do Itamaraty. Em seguida, diz o comunicado. “Galindo é consultor jurídico do Itamaraty desde 2016 e cumprirá mandato na CJI entre 2019 e 2022”, acrescenta a nota.

Graduado em direito, com mestrado na área, doutorado em relações internacionais e pós-doutorado em direito internacional pelas universidades de Helsinki (Finlândia) e de Bremen (Alemanha), Galindo trabalhou na Advocacia-Geral da União e no Supremo Tribunal Federal, além de ter lecionado em várias universidades.