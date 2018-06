Balotelli cobra mudança em lei de cidadania italiana

O atacante do Nice e da Itália Mario Balotelli fez um apelo por mudanças na lei de cidadania de seu país, para que crianças e adolescentes não precisem esperar tanto para ser reconhecidos como italianos.

"É horrível obter a cidadania somente com 18 anos. Quando eu era jovem, foi muito difícil não ser reconhecido como italiano. Eu nasci e cresci na Itália e nunca fui à África, infelizmente", explicou Balotelli, filho de imigrantes ganeses e criado por pais adotivos em Palermo.

Atualmente, filhos de imigrantes nascidos na Itália só podem pedir a cidadania após os 18 anos e desde que tenham residido no país durante toda a sua vida. Um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados prevê a introdução do princípio do "jus soli" ("direito de solo") na legislação, o que abriria a porta para dezenas de milhares de jovens virarem italianos.

No entanto, o projeto não encontrou apoio para ser votado no Senado e segue parado. Com a posse do novo governo, formado por Liga e M5S, dificilmente a pauta será discutida. "Não sou um político, mas acho que a lei deveria ser alterada. Sinto-me na obrigação de lançar um apelo por isso", encerrou Balotelli.