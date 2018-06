Atentados suicidas deixam nove mortos no sudeste do Níger

Pelo menos nove pessoas morreram em vários atentados suicidas na segunda-feira em Diffa, capital regional do sudeste do Níger, perto da fronteira com a Nigéria.

"Três homens-bomba explodiram. No momento temos nove mortos e vários feridos", disse à AFP um representante do governo da região de Diffa, cenário recorrente dos ataques dos grupo Boko Haram.

De acordo com a mesma fonte, os terroristas, duas mulheres e um homem, detonaram os explosivos em pontos diferentes.

Um dos alvos foi uma escola religiosa (makaranta) de um bairro popular da cidade.

As forças de segurança bloquearam o acesso aos locais dos atentados e patrulham a cidade.

