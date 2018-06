Presidente filipino beija mulher em evento e gera polêmica

Protagonista de declarações polêmicas, o presidente da Filipinas, Rodrigo Duterte, está novamente nas manchetes internacionais. O mandatário beijou, na boca, uma trabalhadora filipina durante um evento em Seul, na Coreia do Sul. Duterte estava em um evento voltado a filipinos que vivem na Coreia do Sul.

No palco, ele convidou uma mulher, escolhida de modo aleatório, para presentar com um livro. Em seguida, o presidente deu um beijo da jovem, que pareceu constrangida com a situação. A cena foi recebida com bom-humor entre o público presente, mas gerou críticas de grupos de defesa dos direitos femininos. "Um nojento teatrinho de um presidente misógino", escreveu a ONG feminista filipina "Gabriela".

A senadora da oposição Risa Hontiveros, disse, por sua vez, que foi uma "exibição desprezível de sexismo e um grave abuso de autoridade", além de acusar o presidente de agir como um "rei feudal". As críticas também vieram de internautas nas redes sociais.

A mulher que foi beijada por Duterte se chama Bea Kim, é casada e tem dois filhos. Ela disse que "não foi malícia" no gesto do presidente.