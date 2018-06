Papa envia carta a Ortega e diz que 'nunca é tarde para paz'

O papa Francisco enviou uma carta ao presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, afirmando que nunca é 'tarde demais para o perdão e a reconciliação'.

A correspondência data de 11 de maio e foi divulgada pela vice-mandatária Rosario Murillo, esposa de Ortega. "Acompanho com minhas orações os esforços de todos os atores sociais que se orientam a buscar o entendimento e a reconciliação", disse o Pontífice.

Carta foi uma resposta

A carta foi uma resposta a outra enviada pelo governo ao Vaticano, cuja representação na Nicarágua tenta mediar as negociações entre o regime sandinista e grupos de oposição. "Nunca é tarde demais para o perdão e a reconciliação", escreve Jorge Bergoglio, acrescentando que a violência contribui para "multiplicar a divisão e o sofrimento, principalmente de pobres e vulneráveis".

A Santa Sé não se pronunciou oficialmente sobre o documento, escrito antes de a própria Igreja interromper o diálogo no país por conta da repressão contra manifestantes. Desde 18 de abril, mais de 100 pessoas já morreram em protestos contra Ortega. Durante o Angelus do último domingo (3), o Papa voltou a mencionar a situação da Nicarágua e afirmou que a Igreja é "sempre favorável ao diálogo", mas exigiu "empenho para respeitar a liberdade e, antes de tudo, a vida". "Rezo para que se encerre toda a violência e se retomem as condições para o diálogo", reforçou.

Os protestos na Nicarágua começaram por causa de uma reforma previdenciária, já engavetada pelo governo, mas prosseguiram devido à violenta repressão contra os manifestantes. Ortega, ex-guerrilheiro sandinista, comanda o país desde 2007. A Igreja acusa o regime de 'assassinar e reprimir' o povo.