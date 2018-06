Organização antinuclear quer pagar custos do encontro Trump-Kim

A organização antinuclear ICAN, Prêmio Nobel da paz 2017, se ofereceu para pagar os custos da histórica reunião de cúpula da próxima semana entre os presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, incluindo os custos de hotel do dirigente norte-coreano em Singapura.

O delicado tema do pagamento do hotel cinco estrelas Fullerton, opção preferida pela Coreia do Norte, figura no quebra-cabeças que representa o encontro entre Donald Trump e Kim Jong Un.

Os Estados Unidos estão dispostos a pagar, apesar de temerem ofender os norte-coreanos, que enfrentam dificuldades de obter divisas, mas possuem um forte orgulho do qual não abrem mão, segundo indicou na semana passada o jornal The Washington Post.

"Estamos dispostos a assegurar os custos da cúpula, incluindo alojamento e as salas de conferências", declarou nesta segunda à AFP Akira Kawasaki, representante da Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares (ICAN) no Japão.

"Se a celebração da cúpula estiver ameaçada por temas de dinheiro, estamos dispostos a pagar a fatura, uma vez que se trata de cúpula histórica", acrescentou.

A suíte presidencial do Fullerton, com 201 metros quadrados, custa, segundo a imprensa, mais de 6.000 dólares a noite.

