Noite de terror em cidade nicaraguense de Masaya deixa cinco mortos

A cidade nicaraguense de Masaya viveu pela segunda vez uma noite de terror protagonizada por grupos de choque que atacaram manifestantes opositores até a madrugada desta segunda-feira (4), deixando cinco mortos, segundo organismos de direitos humanos e a Igreja católica.

"O ataque foi generalizado, praticamente foi uma invasão da cidade com armamento pesado porque se ouvia rajadas (...). Não conheço coisas de guerra, mas em vários momentos disparavam seguidamente: tá,tá,tá, em rajada", contou à AFP o sacerdote Augusto Gutiérrez, do bairro Monimbo.

"Preliminarmente, pegamos cinco cidadãos (de Masaya) mortos, ou seja, assassinados" entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira, disse o presidente da Associação Nicaraguense de Proteção a Direitos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva.

Os agressores "eram da antidistúrbios e de grupos civis que entraram em caminhonetes (na cidade)... com armas de fogo, fazendo os rapazes (que estavam nas barricadas) retrocederem e se defenderem com pedras, atiradeiras e morteiros", contou o religioso.

Em meio a disparos de morteiros e de tiros de fuzil, moradores de Masaya contaram nas redes sociais que drones e um pequeno avião sobrevoaram a cidade.

Leiva também demonstrou preocupação com as denúncias de "um objeto não identificado sobrevoando" a cidade, que poderia ser um drone ou um pequeno avião. Disse que "os cidadãos começaram a sentir um odor fétido, presumindo nesse momento que era produto dos gases lacrimogêneos".

Paramédicos disseram que atenderam pessoas "com vômito, ardência na pele e nos olhos e diarreia", comentou Gutiérrez.

O vice-chefe da polícia, Ramón Avellán, em declarações a veículos oficiais, disse que "esses elementos (manifestantes) estão equipados com armas de fogo" e que a instituição "se viu obrigada" a sair de seus quartéis para restabelecer a ordem.

"Atacam a polícia e se dedicam por outro lado a roubar", disse Avellán, que relatou a morte de um agente, embora inicialmente não se possa estabelecer se ele está entre os cinco mortos informados pela ANPDH.

Masaya, a 30 quilômetros de Manágua, com cerca de 100.000 habitantes, é uma cidade de artesãos e pequenos agricultores e tem sofrido com saques e com incêndios a estabelecimentos comerciais, o tem obrigado a população a bloquear suas entradas para evitar o deslocamento de forças antidistúrbios e grupos de choque simpáticos ao governo.

"Parece uma cidade em guerra. Há uma dor muito grande contra o governo e a polícia por tudo o que estão fazendo contra nós", apontou o sacerdote.

- Governo pede diálogo -

Após os incidentes em Masaya, o governo nicaraguense pediu a retomada do diálogo nesta segunda-feira, na tentativa evitar mais destruição e morte.

"Todos queremos a paz, queremos o diálogo, queremos trabalhar juntos e nos escutar, discutir todos os temas porque para tudo há solução", declarou à mídia estatal a vice-presidente Rosario Murillo.

"Não sigamos sofrendo perdas, dores, luto nas famílias. Que nenhuma família, mãe, avô, irmão tenha que sofrer a perda de um ente querido", completou.

- A sangue frio -

Pelo menos dois dos mortos no sábado foram executados por agentes do Estado, segundo testemunhos que moradores deram ao padre Gutiérrez e ao ativista Leiva.

Um dos mortos identificado com o apelido de 'El Mono' teria sido morto "por uma mulher policial", "em frente à igreja San Miguel. O rapaz estava sem armas, sem nada. Estava de joelhos e gritou (para a policial): se vai me matar, me mate", e ela disparou, contou o sacerdote, baseado no relato de testemunhas da cena.

O outro era era menor de idade, de 15 anos, "ele suplicou por sua vida, disse que não tinha nada (armas) e não respeitaram", acrescentou o religioso.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), no relato de sua visita à Nicarágua entre 17 e 21 de maio, alertou para possíveis execuções extrajudiciais com franco-atiradores em algumas áreas do país.

A crise política da Nicarágua entrou na pauta da Assembleia Anual da OEA com um projeto de declaração de "apoio ao povo da Nicarágua".

No começo da semana de protestos, foram registrados 48 bloqueios de rodovias em todo o país, que o governo tentou retirar sem sucesso, porque de manhã removem os obstáculos e à tarde e à noite os manifestantes voltam a colocá-los.

Os opositores ao governo, mediante redes sociais, pedem à população que estoquem alimentos, água, produtos de primeiros socorros e adotem medidas de segurança nos seus bairros. Também incentivam o boicote ao pagamento de impostos e de serviços de água e energia.

Na capital, ao cair da noite, prevalece um virtual estado de sítio imposto por grupos de motorizados que percorrem as ruas e aterrorizam a população, denunciou o Centro Nicaraguense de Direitos Humanos (Cenidh).

Os protestos antigovernamentais começaram em 18 de abril, liderados por estudantes contra uma fracassada reforma da previdência social, e se generalizaram a outros setores e ao país como reação às mortes de manifestantes.