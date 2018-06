Mulheres começam a receber habilitação na Arábia Saudita

A Arábia Saudita começou a entregar as primeiras carteiras de motorista para mulheres. A partir do dia 24 de junho, elas terão permissão para dirigir no país.

As entregas acontecem dias após a princesa Hayfa Bint Abdullah Al Saud, no volante de um automóvel, ilustrar a capa da revista feminina "Vogue Arabia".

A fotografia gerou diversas reações no reino. Alguns apoiaram a representação, enquanto outros denunciaram a prisão de diversas ativistas pelos direitos das mulheres nas últimas semanas.

Autorização

A autorização para dirigir faz parte de uma série de aberturas promovidas pelo príncipe herdeiro Mohammad bin Salman, que adota uma política diferente da de seu pai, o rei Salman.

Além da possibilidade de ter habilitação, as mulheres poderão se alistar no Exército e abrir negócios próprios sem a permissão do "guardião" da família.

A abertura mais recente é a adoção de uma lei que criminaliza o assédio sexual na Arábia Saudita, com penas de até cinco anos de prisão e pagamento de multa de até 300 mil riyals (cerca de R$ 300 mil).