Meu governo é marcado pela "melhor economia de todos os tempos", diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que seus primeiros 500 dias no cargo foram marcados por grandes feitos. Em breve mensagem no Twitter, ele listou alguns dos avanços que, segundo ele, foram obtidos por sua equipe no período.

"Este é meu 500º dia no cargo e nós alcançamos muito - muitos acreditam que mais que qualquer presidente em seus primeiros 500 dias", escreveu Trump. "Grandes cortes de impostos e regulação, investimentos em militares e veteranos, menos crime e imigração ilegal, fronteiras mais fortes, nomeação de juízes, melhor economia e empregos de todos os tempos, e muito mais...", afirmou o empresário republicano, que tomou posse em janeiro de 2017.