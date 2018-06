Forças iemenitas apoiadas por Riad avançam para Hodeida

As forças leais ao governo do Iêmen e apoiadas pela Arábia Saudita estão a apenas 9 km de Hodeida, afirmou nesta segunda-feira a coalizão militar liderada por Riad sobre este porto estratégico controlado pelos rebeldes.

As tropas do governo se aproximam deste porto no Mar Vermelho, principal ponto de entrada de produtos e ajuda humanitária no Iêmen, país pobre e em guerra desde 2015.

"O Exército iemenita, apoiado pelas forças da coalizão, está a 9 km de Hodeida", afirmou o porta-voz Turki al Maliki a jornalistas em Riad.

Há uma semana, Maliki havia informado a presença das forças da coalizão a cerca de 20 km de Hodeida.

O avanço das forças leais ao governo em direção a Hodeida já deixou mais de 100 combatentes mortos nos últimos sete dias, segundo fontes médicas e militares.

"Estamos recebendo reforços (...), preparando as próximas operações", declarou Maliki, destacando que a coalizão está preocupada em proteger os civis.

O enviado das Nações Unidas Martin Griffiths, que está em Sanaa, negocia com os rebeldes huthis uma desescalada em torno de Hodeida.

A ONU está preocupada com a situação do porto pelo qual entram 70% da ajuda humanitária ao país.

Ao menos 22 milhões de pessoas no Iêmen necessitam de ajuda humanitária, incluindo 8,4 milhões ameaçados pela fome, segundo a ONU.

A guerra civil no Iêmen já deixou cerca de 10 mil mortos e o país enfrenta a pior crise humanitária do planeta.

