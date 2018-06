Erupção de vulcão na Guatemala deixa ao menos 62 mortos

Ao menos 62 pessoas morreram na Guatemala na erupção do vulcão de Fuego, que arrasou vários povoados com uma avalanche de lama e cinza incandescente, anunciou nesta segunda-feira (4) o Instituto Nacional de Ciências Forenses (Inacif).

"Até o momento, o Inacif está trabalhando [com] 62 cadáveres", disse a jornalistas o diretor do organismo, Fanuel García, que colabora na identificação das vítimas da erupção, registrada no domingo.

hma/mas/ja/mvv