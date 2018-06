Emboscada na RCA deixa um capacete azul morto e sete feridos

Um capacete azul - soldado da ONU - morreu e outros sete ficaram feridos quando sua patrulha sofreu uma emboscada de homens armados na República Centro-africana, informaram funcionários das Nações Unidas nesta segunda-feira (4).

O porta-voz da organização, Stephane Dujarric, relatou que homens armados, aparentemente pertencentes à milícia Siriri, atacaram a patrulha no domingo no povoado de Dilapoko, sudoeste do país.

Um dos feridos se encontra em estado crítico no hospital de Bangui e outros três têm ferimentos graves, acrescentou.

Outros três capacetes azuis da missão MINUSCA, que conta com doze mil homens mobilizados no país, são tratados na cidade de Berberati.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou o ataque, que elevou a quatro o número de capacetes azuis assassinados na República Centro-africana este ano.

