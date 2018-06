Duelo Flamengo-Cruzeiro é destaque das oitavas da Libertadores

Flamengo e Cruzeiro irão se enfrentar nas oitavas de final da Copa Libertadores, o único duelo entre clubes brasileiros na primeira fase de mata-mata da competição continental, após sorteio realizado nesta segunda-feira em Assunção.

O duelo entre Rubro-negros e a Raposa, atuais líderes e vice-líder do Campeonato Brasileiro, respectivamente, será uma reedição da final da Copa do Brasil do ano passado, vencida pelo time mineiro. A vantagem de jogar a segunda partida como mandante pertencerá ao Cruzeiro.

O vencedor deste clássico brasileiro terá pela frente o tradicional Boca Juniors, da Argentina, ou o Libertad, do Paraguai.

O sorteio também definiu os adversários dos outros quatro brasileiros classificados às oitavas de final da Libertadores.

O Grêmio, atual campeão continental, dará sequência à missão de defender o título diante do Estudiantes, enquanto o Palmeiras, equipe de melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, enfrentará o Cerro Porteño, do Paraguai.

Caso elimine o time paraguaio, o Palmeiras poderá fazer um clássico paulista nas quartas de final contra o Corinthians. Para isso, o Timão terá que passar pelo Colo-Colo, do Chile.

Já o Santos medirá forças com o Independiente, da Argentina, atual campeão da Copa Sul-Americana.

O sorteio também definiu um difícil confronto entre equipes argentinas, que colocará frente a frente Racing e River Plate.

- Vasco não terá vida fácil na Sula -

A Conmebol também realizou o sorteio da segunda fase da Copa Sul-Americana, que conta com a participação das equipes que foram eliminadas da Libertadores.

É o caso do Vasco, que não viu a sorte lhe favorecer no sorteio. O Gigante da Colina medirá forças com a tradicional LDU, do Equador.

Outro brasileiro com vida complicada na segunda fase é o Atlético Paranaense, que enfrentará o uruguaio Peñarol, enquanto o Botafogo terá pela frente o paraguaio Nacional, o São Paulo encara o argentino Colón e o Bahia duela com o uruguaio Atlético Cerro.

- Duelos das oitavas de final da Copa Libertadores:

(A) Racing (ARG) x River Plate (ARG)

(H) Independiente (ARG) x Santos (BRA)

(D) Estudiantes de la Plata (ARG) x Gremio (BRA)

(E) Atlético Tucumán (ARG) x Atlético Nacional (COL)

(B) Colo Colo (CHI) x Corinthians (BRA)

(G) Cerro Porteño x Palmeiras (BRA)

(C) Flamengo (BRA) x Cruzeiro (BRA)

(F) Boca Juniors (ARG) x Libertad (PAR)

- Duelos da segunda fase da Copa Sul-Americana:

(01) General Díaz (PAR) x Millonarios (COL)

(02) Nacional (PAR) x Botafogo (BRA)

(03) Sol de América (PAR) x Nacional (URU)

(04) São Paulo (BRA) x Colón (ARG)

(05) Boston River (URU) x Atlético Banfield (ARG)

(06) Fluminense (BRA) x Defensor Sporting (URU)

(07) Atlético Paranaense (BRA) x Peñarol (URU)

(08) Deportivo Cali (COL) x Bolívar (BOL)

(09) Liga de Quito (ECU) x Vasco Da Gama (BRA)

(010) Caracas (VEN) x Sport Huancayo (PER)

011) Deportivo Cuenca (ECU) x Jorge Wilstermann (BOL)

(012) Defensa y Justicia (ARG) x El Nacional (ECU)

(013) Lanús (ARG) x Atlético Junior (COL)

014) San Lorenzo (ARG) x Deportes Temuco (CHI)

(015) Bahia (BRA) x Atlético Cerro (URU)

(016) Rambla Juniors (URU) x Independiente Santa Fe (COL)

