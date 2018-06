Atentado contra reunião de religiosos deixa sete mortos em Cabul

Ao menos sete pessoas morreram e várias ficaram feridas em um atentado suicida contra uma reunião de ulemás em Cabul, pouco depois do grupo de religiosos ter classificado como pecados os atos terroristas.

"As informações preliminares indicam que o ataque suicida aconteceu quando os convidados estavam deixando o local da reunião, por volta das 11H30" (4H00 de Brasília), afirmou o porta-voz da polícia, Hashmat Stanikzai.

"Sete pessoas morreram, incluindo um policial. Outras nove ficaram feridas", informou.

O porta-voz do ministério do Interior, Najib Danish, anunciou em um primeiro momento que o ataque deixara 12 mortos e feridos. Ele disse que o homem-bomba chegou a pé ao local do atentado.

O criminoso detonou os explosivos do lado de fora da tenda em que acontecia a reunião, um local conhecido como Loya Jirga, ou "grande conselho", onde acontecem encontros da cúpula do clero e de funcionários do governo, indicou Stanikzai.

Até o momento, nenhum grupo reivindicou o atentado. Os talibãs e o braço do grupo extremista Estado Islâmico atuam com frequência em Cabul.

Uma fonte das forças de segurança afirmou à AFP que o homem-bomba executou o ataque "na rua, diante da entrada da tenda onde os ulemás estavam reunidos e emitiram uma fatwa contra o terrorismo e os atentados suicidas".

De acordo com a imprensa local, pelo menos 3.000 religiosos participaram na conferência.

Um porta-voz do governo publicou no Twitter o conteúdo da fatwa, um decreto religioso que declara "os atentados suicidas e as explosões contrárias ao islã e um grave pecado".

"As guerras em curso no Afeganistão não têm nenhum fundamento legal, apenas os afegãos são suas vítimas. Não têm nenhum valor religioso nem humano", afirma o texto.

