Arábia Saudita começa a emitir carteira de motorista para mulheres

As autoridades sauditas começaram nesta segunda-feira a emitir carteira de motorista para mulheres, três anos após a entrada em vigor do decreto real autorizando as mulheres a dirigirem no país.

"A Direção Geral do Tráfego começou hoje a substituir a permissão internacional reconhecida no reino por permissões sauditas antes da data de autorização de condução para mulheres em 24 de junho", afirma um anúncio oficial divulgado pela agência SPA.

abh-ac/mah/ras/bpe/mr