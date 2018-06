Vulcão de Fogo registra forte explosão na Guatemala e deixa seis mortos

O Vulcão de Fogo da Guatemala, de 3.763 metros de altura, sofreu neste domingo uma forte explosão, lançando colunas de cinzas e levando as autoridades a evacuar moradores e fechar o aeroposto da capital.

Seis pessoas morreram em duas em duas comunidades ao sul do vulcão, localizado 35km a sudoeste da capital, ao serem atingindas pelo material lodoso e quente que desceu do vulcão, segundo David de León, porta-voz da Coordenadora Nacional para a Redução de Desastres (Conred).

De León informou que outras 20 pessoas ficaram feridas e mais de 2.000 pessoas foram evacuadas pela erupção que atingiu comunidades rurais próximas ao vulcão, e povoados urbanos, entre eles a cidade colonial de Antigua, o local turístico mais importante do país

Imagens da mídia local e da polícia mostram moradores cobertos de cinza vulcânica deixando suas comunidades, enquanto as equipes de socorro tentavam levá-los a lugares seguros.

A forte explosão do vulcão corresponde à segunda fase eruptiva do ano, disse León, acrescentando que as colunas de cinzas ultrapassam os 2.200 metros sobre a cratera.

A queda de cinzas provocada pelo vulcão levou ao fechamento temporário das operações no aeroporto internacional da Cidade de Guatemala, informou a estatal Direção Geral de Aeronáutica Civil.

Outros municípios próximos à capital também relataram a queda de cinzas devido à direção do vento.

O Vulcão de Fogo, localizado entre os departamentos de Escuintla, Sacatepéquez e Chimaltenango, teria gerado sua primeira erupção de 2018 em janeiro. Em setembro de 2012, ele provocou a última emergência por erupção no país, provocando a retirada de 10 mil habitantes localizados em povoados ao sul do mesmo.

