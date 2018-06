Neymar volta de lesão com golaço na vitória do Brasil sobre a Croácia

O Brasil encontrou dificuldade contra a Croácia, mas venceu por 2 a 0 graças ao talento de Neymar, que saiu do banco de reservas e abriu o placar para a Seleção, neste domingo em Liverpool, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo da Rússia-2018.

Recuperado da lesão no pé direito que o afastou dos gramados por três meses, Neymar entrou em campo após o intervalo no lugar de Fernandinho e abriu o placar com um lindo gol, após driblar três adversários e acertar uma bomba no gol croata, aos 24 minutos do segundo tempo.

O atacante Roberto Firmino, que substitui o titular Gabriel Jesus, fechou a conta nos acréscimos, tirando do goleiro após receber ótimo lançamento de Casemiro.

A volta em alto nível de Neymar foi uma ótima notícia para a seleção do técnico Tite, numa partida em que o Brasil sofreu para criar no primeiro tempo sem seu maior craque, quando a Croácia apostou numa marcação adiantada e agressiva e chegou a dominar o jogo.

Na segunda etapa, já com o camisa 10 do Paris Saint-Germain em campo e Philippe Coutinho mais centralizado, o talento brasileiro fez a diferença.

Antes da estreia na Copa do Mundo da Rússia, no dia 17 de junho contra a Suíça, Tite ainda terá um amistoso para dar ritmo de jogo a Neymar, contra a Áustria no dia 10.

O Brasil integra o Grupo E da Copa da Rússia, ao lado de Suíça, Costa Rica e Sérvia.

