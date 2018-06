Morrem 47 imigrantes no litoral da Tunísia

Pelo menos 47 migrantes morreram e outros 68 puderam ser resgatados em frente à costa do sul da Tunísia, informou neste domingo o ministério de Defesa em balanço ainda provisória.

Na madrugada deste domingo, uma embarcação com migrantes a bordo foi detectada quando se encontrava "a ponto de afundar", na costa de Sfax, havia informado mais cedo o ministério do Interior.

Não foi informada a identidade das pessoas mortas. Entre os sobreviventes há tunisinos e sete cidadãos da Costa do Marfil, de Mali, Marrocos e Camarões, acrescentou o porta-voz.

"Éramos cerca de 180 pessoas a bordo da embarcação que media cerca de 9 metros e onde não cabiam mais de 70 pessoas", disse um sobrevivente à rádio tunisiana Mosaico FM.

"Os guarda-costas e a marinha continuam as buscas com o apoio de um avião militar", segundo o comunicado do ministério do Interior, que informou sobre o resgate de 47 corpos.

Este ministério havia informado sobre "um pedido de socorro em 2 de junho às 22H45 do horário local (21H45 GMT), de um barco de pesca que estava a ponto de naufragar na costa de Kerkenna, com migrantes a bordo".

