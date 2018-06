Jordânia: Sindicatos convocam greve e protestam contra aumento de impostos

Sindicatos da Jordânia convocaram uma greve de um dia na semana que vem, em meio a uma onda de protestos contra aumentos planejados de impostos.

Milhares de pessoas tomaram as ruas da Jordânia nos últimos dias no maiores protestos contra o governo em anos, exigindo que o plano fiscal seja desfeito. Em algumas áreas, os manifestantes queimaram pneus e entraram em confronto com a polícia.

Os manifestantes exigem que o governo renuncie, com a revolta alimentada por recentes aumentos dos preços dos combustíveis e cortes nos subsídios.

Os parceiros ocidentais do reino veem sinais de inquietação social com preocupação. A Jordânia é um aliado militar fundamental, inclusive na luta contra os militantes islâmicos.

Mais marchas antigovernamentais foram planejadas no domingo. Ali Abous, chefe de um grupo de 15 sindicatos e profissionais associações com meio milhão de membros, diz que uma greve está prevista para quarta-feira. Fonte: Associated Press.