Embaixador dos EUA na Rússia comenta possível encontro de Trump com Putin

O embaixador dos Estados Unidos na Rússia, Jon Huntsman, disse que qualquer encontro entre o presidente Donald Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, "seria um caminho de folga". Huntsman sugeriu no domingo, durante o programa televisivo "Fox & Friends", que se uma cúpula ocorrer, "o presidente, na hora certa, dirá o que precisa ser dito".

A declaração de Huntsman ocorre após o relato de que funcionários da Casa Branca estavam trabalhando para marcar uma reunião.

Trump disse estar aberto a ter uma cúpula com Putin, que, segundo autoridades dos EUA, dirigiu a intromissão russa nas eleições de 2016 para ajudar Trump a vencer. O presidente disse repetidamente que quer melhorar as relações com Moscou.

Huntsman diz que Trump não se sentaria com Putin se não tivesse problemas "alinhados com nossos interesses nacionais" para discutir. Fonte: Associated Press.