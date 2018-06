Cidade belga faz passeada em memória das três vítimas do Estado Islâmico

Cerca de 3.000 pessoas, em sua maioria usando roupas brancas, fizeram uma marcha neste domingo em Liège, leste da Bélgica, em memória das três vítimas do ataque de terça-feira reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI).

Os participantes também colocaram rosas brancas no local do atentado e soltaram centenas de balões brancos.

No atentado, que visava à polícia, Benjamin Herman, um belga de 31 anos, matou três pessoas, incluindo duas agentes policiais, em Liège antes de ser morto a tiros pelas forças de segurança.

Herman era um velho conhecido da justiça belga desde a adolescência, com condenações por roubo o consumo de entorpecentes, e se converteu ao Islã em 2012, quando estava na prisão.

Herman se aproveitou de uma permissão penitenciária, uma espécie de indulto, com o objetivo de preparar sua reinserção social, para agir.

O EI reivindicou o ataque e declarou, mediante comunicado, que Herman era um de seus "soldados".

As vítimas são Cyril Vangriecken, um estudante de 22 anos, que será enterrado nesta segunda, e as policiais Lucile Garcia, de 54 anos, e Soraya Belkacemi, de 44 anos, que serão enterradas na terça-feira na presença de um representante do rei Philip.

