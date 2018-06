Socialista Pedro Sánchez toma posse no governo da Espanha

O novo presidente do governo da Espanha, o socialista Pedro Sánchez, de 46 anos, prestou juramento e tomou posse neste sábado (2), diante do rei Felipe VI.

Seu antecessor, o conservador Mariano Rajoy, também esteve na cerimônia, realizada no Palacio de la Zarzuela, perto de Madri.

Rajoy foi destituído ontem, após Sánchez conseguir a aprovação no Parlamento de uma moção de censura contra o político devido a um escândalo de corrupção envolvendo sua legenda, o Partido Popular (PP).

Rompendo uma tradição histórica da Espanha, Sánchez fez seu juramento sem nenhum símbolo religioso católico. O socialista, um dos líderes mais jovens a assumir o governo espanhol, define-se como ateu e defende um Estado laico. O político do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) prometeu retirar a obrigatoriedade do estudo da religião no currículo educacional público. "Prometo, pela minha consciência e honra, cumprir fielmente com as obrigações do cargo de presidente do Governo, com lealdade ao rei, e guardar e fazer cumprir a Constituição como norma fundamental do Estado, assim como manter o sigilo das deliberações do Conselho de Ministros", leu Sánchez.

Nos próximos dias, Sánchez deve anunciar a composição de seu governo, que enfrentará no Parlamento uma maioria dominada pelo PP. Sua legenda conta com apenas 84 deputados na Casa.